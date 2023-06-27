В Сыктывкаре пьяная посетительница бара устроила дебош

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Накануне в одном из баров Сыктывкара сработала тревожная кнопка. На место направились сотрудники Росгвардии.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что пьяная женщина мешала отдыху посетителей и работе персонала. Она вела себя крайне агрессивно, безадресно и громко выражалась нецензурной бранью.

Во время задержания дебоширка оказала сопротивление, из-за чего росгвардейцам пришлось применить физическую силу. 32-летнюю горожанку доставили в отделение полиции.

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