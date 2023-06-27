Жительница Коми доверилась аферисту и потеряла 790 тысяч рублей

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50-летняя воркутинка обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой телефонного мошенника. В пресс-службе МВД по Коми сообщили, что было возбуждено уголовное дело.

На телефон женщины поступил звонок якобы от сотрудника Центробанка, который сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит и списать деньги.

Действуя под диктовку, горожанка установила программу для «защиты» финансов. Спустя некоторое время с ее счета пропали 790 тысяч рублей.

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