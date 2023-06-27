В Коми мать троих детей напала на полицейского

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Нетрезвая мать троих детей из Усть-Цильмы напала на сотрудника полиции. За данные деяния суд оштрафовал ее на 25 тысяч рублей.

Сотрудник полиции совместно с представителями ПДН и опеки наведался к женщине, состоящей на профилактическом учете из-за употребления алкоголя. Пьяная сельчанка из-за личной неприязни кинула в полицейского бутылку с жидкостью, а также толкала его, наносила удары по лицу, хватала за обмундирование и прищемила ему плечо дверью.

На суде женщина раскаялась в содеянном и принесла извинения сотруднику полиции.

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