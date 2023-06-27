В Коми наказали школьного психолога из-за конфликта с ребенком

Фото: Нина Юшкова.

Из-за конфликта с ребенком суд наказал школьного психолога из Ухты. Женщину оштрафовали на 5 тысяч рублей.

В апреле текущего года в социальных сетях появилась аудиозапись, которая была сделана в стенах школы №19. Учитель-психолог грубо и некорректно общалась с ученицей, оскорбляла ее, унижала, повышала голос, кричала и доводила до слез.

Горе-педагог призывала школьницу учиться, а «не приходить трепать нервы». Также на аудиозаписи был слышен шорох: из-под ученицы вытащили стул, после чего она упала на пол и получила синяк. Была организована проверка.

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