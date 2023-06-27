Мошенники украли у жительницы Коми 585 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы воркутинского поселка Воргашор 1978 года рождения 585 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Для того, чтобы предотвратить это, звонивший убедил жительницу Коми самой оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Женщина перевела 345 тысяч рублей личных сбережений. Кроме того, воркутинка также перечислила 240 тысяч рублей, взятых в кредит. Далее жительница Коми поняла, что имела дело с мошенниками, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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