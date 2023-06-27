В Сыктывкаре Opel сбил на «зебре» 80-летнюю женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 26 июня, в Сыктывкаре Opel сбил на пешеходном переходе 80-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 10.30. 23-летний молодой человек ехал за рулем Opel по улице Славы в сторону улицы Мира. Напротив дома №26 иномарка сбила 80-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая получила закрытую травму предплечья. Женщину увезли в больницу. Водитель получил права в 2018 году. Молодого человека 83 раза привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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