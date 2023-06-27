Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 12:20

Житель Коми хотел заработать на инвестициях, но потерял около 2,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Житель Заполярья хотел заработать денег на инвестициях, но потерял 2 млн 400 тысяч рублей, больше половины из которые были взяты в кредит. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В Интернете мужчина наткнулся на рекламу сайта, который предлагал инвестировать сбережения в ценные бумаги. Он оставил заявку и через некоторое время с ним связался некий сотрудник онлайн-платформы, который предложил помощь в оказании брокерских услуг и консультацию.

Доверчивый воркутинец завел личный кабинет и на протяжении трех недель вносил деньги. Мужчина понял, что его обманули, когда не смог вывести свои вложения обратно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми найдена мертвой пропавшая 19-летняя Мария Семенова (подробнее)