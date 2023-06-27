Житель Коми хотел заработать на инвестициях, но потерял около 2,5 млн рублей

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Житель Заполярья хотел заработать денег на инвестициях, но потерял 2 млн 400 тысяч рублей, больше половины из которые были взяты в кредит. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В Интернете мужчина наткнулся на рекламу сайта, который предлагал инвестировать сбережения в ценные бумаги. Он оставил заявку и через некоторое время с ним связался некий сотрудник онлайн-платформы, который предложил помощь в оказании брокерских услуг и консультацию.

Доверчивый воркутинец завел личный кабинет и на протяжении трех недель вносил деньги. Мужчина понял, что его обманули, когда не смог вывести свои вложения обратно.

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