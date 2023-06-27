В Коми не признали аварийным небезопасный для жизни дом

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Жительница Печоры обратилась в прокуратуру по факту ненадлежащего состояния дома №4 по улице Привокзальной и потребовала признать его аварийным.

В октябре прошлого года межведомственная комиссия обследовала дом и признала его пригодным для проживания.

Данное распоряжение было оспорено прокуратурой в судебном порядке. Надзорное ведомство пришло к выводу, комиссия нарушила требование законодательства, так как она не признала дом аварийным при плохом состоянии его несущих строительных конструкций.

Печорский горсуд возложил на администрацию обязанность организовать проведение обследования жилого дома силами межведомственной комиссии.

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