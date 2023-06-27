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НовостиОбщество27 июня 2023 13:20

В Коми не признали аварийным небезопасный для жизни дом

В прокуратуру обратилась местная жительница
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Жительница Печоры обратилась в прокуратуру по факту ненадлежащего состояния дома №4 по улице Привокзальной и потребовала признать его аварийным.

В октябре прошлого года межведомственная комиссия обследовала дом и признала его пригодным для проживания.

Данное распоряжение было оспорено прокуратурой в судебном порядке. Надзорное ведомство пришло к выводу, комиссия нарушила требование законодательства, так как она не признала дом аварийным при плохом состоянии его несущих строительных конструкций.

Печорский горсуд возложил на администрацию обязанность организовать проведение обследования жилого дома силами межведомственной комиссии.

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