Житель Коми пострадал при возгорании автомобиля

Фото: архив "КП"

В селе Визинга загорелся автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Коми.

В ведомстве сообщили, что накануне, 26 июня, в службу позвонили очевидцы и рассказали о загоревшемся авто на Савхозной улице. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь и спасли 37-летнего мужчину. Сельчанин во время возгорания получил травму.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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