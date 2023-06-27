Два выпускника из Коми набрали 100 баллов по физике и истории

Фото: архив "КП"

В Коми еще два выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает региональный Минобр. Как рассказали в ведомстве, максимальный результат показали ученики из Сыктывкара и Вуктыла.

Так, максимально возможный балл по истории набрала выпускница средней общеобразовательной школы № 2 им. Г.В. Кравченко Ксения Третьякова из Вуктыла. Еще одним 100-балльником стал 11-классник Физико-математического лицея-интерната Сергей Гордеев. Ему удалось успешно написать экзамен по физике.

Отметим, что на сегодняшний день в Коми подтверждены 14 стобалльних результата. Среди них - Полина Богинская из Воркуты, которой удалось набрать 200 баллов по двум предметам.

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