В Сыктывкаре 5 июля отключат холодную воду

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре на сутки отключат холодную воду. Об этом жителей микрорайона Орбита, поселков Верхний и Нижний Чов, Човью, а также совхоза «Пригородный» и Доручастка предупредили в пресс-службе «Сыктывкарского водоканала».

Уточняется, что воды не будет 5 по 6 июля.

Жителям Сыктывкара рекомендуют произвести запас питьевой воды и приносит извинения за временные неудобства.

Подвоз воды будет осуществлен 5 июля с 9 до 21 часа по адресам:

1. ул. Малышева д.1 (ТЦ Народный)

2. ул. Тентюковская д. 469 (Конечная остановка автобуса №3),

3. Верхний Чов д. 62,

4. Нижний Чов ул. Магистральная д.11.

5. Покровский бульвар д.4 (стоянка возле магазина "Магнит").

6. ул. Тентюковская д. 306 (ЖК "Атлантида" стоянка возле магазина "Пятёрочка").

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