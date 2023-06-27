От шторма в Сыктывкаре пострадали 10 машин и шесть домов

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Во время июньского шторма в Сыктывкаре пострадали 10 автомобилей и шесть домов. Об этом сообщил начальник городского управления ГО и ЧС Олег Атаманюк.

Непогода бушевала в столице Коми 4 июня. Гроза была кратковременной, однако она нанесла серьезный ущерб инфраструктуре. Так, из-за падения деревьев девять раз оказывались перекрытыми дороги. В результате оказались поврежденными 10 автомобилей и шесть домов. Атаманюк отметил, что в зданиях повредились кровля, окна, балконы. Кроме того, стихия повредила два светофора и опоры ЛЭП. В Сыктывкаре зафиксировали 20 обрывов, передает «Комиинформ».

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