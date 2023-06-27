Убил и скрылся: в Коми найдена мертвой жительница Коми

Фото: архив "КП"

В селе Усть-Кулом трагически оборвалась жизнь местной жительницы. Она погибла от рук своего знакомого.

Как рассказали в СУ СКР по Коми, кровавая драма развернулась в одном из частных домов. Пара выпивала и безобидно проводила время вместе, однако в какой-то момент сельчане стали ругаться. Тогда 33-летний мужчина схватился за нож и ударил им женщину. От тяжелой травмы она умерла до приезда медиков. Испугавшись наказания, сельчанин поспешил сбежать, однако его обнаружили правоохарнители.

- В ходе расследования обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Следователем собраны доказательства, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - заключили в СК.

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