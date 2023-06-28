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НовостиПроисшествия28 июня 2023 4:45

Предпринимателя в Коми осудят за подложные документы для создания управляющей компании

Об этом сообщили в СК Коми
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации Следственного комитета Коми, в Ухте в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело об использовании подложных документов.

По предоставленным данным, в 2022 году фигурант уголовного дела дал указание изготовить подложны протоколы о собрании собственников помещений в нескольких многоквартирных домах.

В документы внесли ложные сведения о замене управляющей компании. После этого на основании протоколов от имени своего ИП он стал управлять этими домами.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудники УФСБ и МВД проводят следственные и процессуальные действия.

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