Предпринимателя в Коми осудят за подложные документы для создания управляющей компании

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По информации Следственного комитета Коми, в Ухте в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело об использовании подложных документов.
По предоставленным данным, в 2022 году фигурант уголовного дела дал указание изготовить подложны протоколы о собрании собственников помещений в нескольких многоквартирных домах.
В документы внесли ложные сведения о замене управляющей компании. После этого на основании протоколов от имени своего ИП он стал управлять этими домами.
В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудники УФСБ и МВД проводят следственные и процессуальные действия.
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