Жителя Сыктывкара подозревают в оправдании терроризма

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В отношении жителя Сыктывкара возбудили уголовное дело о причастности к публичному оправданию терроризма в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ Коми.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела негативно относился к органам власти России и комментировал со своей личной сети посты, в которых, отметили в УФСБ, он оправдывал и поддерживал террористический акт, произошедший 8 октября 2022 года на Крымском мосту. В настоящий момент ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В его отношении проводят следственные действия.

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