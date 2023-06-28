Житель Коми украл всю пенсию своей бабушки

Фото: архив КП

В Усть-Вымском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Микуня. Мужчина, по информации пресс-службы судов, обокрал свою бабушку. Установлено, что он знал, когда пожилой женщине приходит пенсия, поэтому 11 февраля 2023 года уговорил ее обналичить деньги, проводил в офис банка, а затем украл из кармана 25 тысяч рублей. Подсудимый на суде извинился перед бабушкой и вернул деньги, однако он нарушил в свое время меру пресечения. Суд принял это все во внимание и назначил год лишения свободы в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Коми за вырубку леса мужчина заработал судимость (подробнее)