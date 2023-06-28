По факту пожара судна «Александр Мелехин» в Коми возбуждено уголовное дело

Фото: ГУ МЧС по Коми

В Коми возбудили уголовное дело по факту пожара, вспыхнувшего на судне «Александр Мелехин». Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Напомним, инцидент произошел 21 июня на реке Печоре в районе усинского села Усть-Уса.

По информации ведомства, причаливший буксир-толкач сильно обгорел, а ущерб составил около одного миллиона рублей.

Известно, что во время пожара никто не пострадал. Расследование уголовного дела продолжается.

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