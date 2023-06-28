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НовостиПроисшествия28 июня 2023 7:49

В Коми страшная трагедия унесла жизнь 40-летнего жителя Койгородского района

В реке Сысоле утонул 40-летний житель Коми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Койгородской районе Коми трагически оборвалась жизнь молодого мужчины. Он утонул в реке Сысоле около поселка Койдин. О несчастном случае сообщает «Спас-Коми».

Известно, что погибший с другом отдыхали на берегу реки. По предварительной информации, оба были не в трезвом состоянии. Они заметили чужую лодку и решили залезть в нее. Один из них решил прыгнуть в воду, но уже не выплыл. Тело мужчины нашли водолазы накануне, 27 июня.

На момент смерти жителю Коми было всего 40 лет.

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