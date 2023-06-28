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НовостиПроисшествия28 июня 2023 7:23

Пьяный житель Коми сломал собутыльнику челюсть

Ему грозит до трех лет лишения свободы
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сосногорске мужчину 1987 года рождения подозревают в причинении вреда здоровью средней тяжести местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ранее судимый мужчина выпивал со своим знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Подозреваемый избил товарища руками и ногами. Злоумышленник наносил удары по голове и различным частям тела. Сестра пострадавшего вызвала полицию. Избитый мужчина получил перелом челюсти, что является вредом здоровью средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый дал признательные показания. Согласно законодательству, фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

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