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НовостиОбщество28 июня 2023 9:20

Подростки продолжают калечиться в заброшенных зданиях в Коми

Суд вынес решение
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Прокуратура Воркуты требует от местной администрации ограничить доступ в заброшенные здания, в которых часто собираются подростки.

Последние годы ряд заброшенных зданий в Воркуте является местом пребывания несовершеннолетних, где они нередко получали различные травмы из-за ненадлежащего технического состояния сооружений. В ходе осмотра здания бывшей школы № 1 выяснилось, что доступ в нее не был ограничен.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Администрации города необходимо будет закрыть дверные проемы и окна заброшенной школы. Исполнение решения находится на особом контроле ведомства.

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