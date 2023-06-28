Организовавший наркопритон житель Коми пойдет под суд

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воркуте 19-летнего местного жителя обвиняют в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков и незаконном сбыте психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Воркутинец принимал наркотики и психотропные вещества. Для таких же целей в 2022 году он не раз предоставлял знакомым свою квартиру. Помимо употребления, гости занимались там и изготовлением запрещенных веществ.

– Кроме того, злоумышленник незаконно передал подростку психотропное вещество, – отметили в СК.

Уголовное дело планируют направить в суд.

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