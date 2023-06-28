Администрация одного из районов Коми решила купить кроссовер подороже

Фото: pxhere.com.

В администрации Ижемского района Коми приняли решение купить кроссовер подороже, так как не было подано ни одной заявки на аукцион.

В начале этого месяца финансовое управление разместило аукцион на приобретение легкового автомобиля на портале госзакупок. Начальная цена составила 2 млн 845,7 тыс. рублей.

На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Ближе к концу июня было принято решение о проведении повторного аукциона. Максимальную цену на автомобиль увеличили на 173,3 тыс. рублей. Торги состоятся 7 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми мужчину обязали платить алименты на содержание бывшей жены (подробнее)