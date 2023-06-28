Сыктывкарец пытался устроиться на работу и лишился 565 тысяч рублей

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Мошенники украли у 29-летнего жителя Сыктывкара 565 тысяч рублей под предлогом трудоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарец нашел в сети информацию о возможности получения дополнительного дохода. Молодой человек зарегистрировался на сайте, и с ним связалась женщина. Собеседница пообещала молодому человеку помочь получить доход от удаленной работы. Далее сыктывкарца убедили открыть счет, и молодой человек положил туда взятые в кредит 565 тысяч рублей. После этого молодой человек сообщил злоумышленникам данные банковской карты.

– Получив желаемое, предполагаемый работодатель перестала выходить на связь, – отметили в МВД.

Сыктывкарец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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