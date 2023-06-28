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НовостиПроисшествия28 июня 2023 13:21

В Коми жителя Подмосковья обвиняют в мошенничестве на 386 тысяч рублей

Потерпевшими стали 34 человека
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Коми 41-летнего жителя Московской области обвиняют в мошенничестве в отношении 34 человек, общая сумма ущерба составила 386 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Житель Раменского создал сайт, на котором якобы продавались запчасти от автомобилей. При этом никаких деталей у мужчины не было. Однако покупатели переводили злоумышленнику деньги, но товар не получали.

– Всего от действия жителя Подмосковья пострадали 34 человека, – отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что общая сумма ущерба составила 386 тысяч рублей. Фигурант признал свою вину. Он частично возместил ущерб, заплатив 172 тысячи рублей. Уголовное дело направили в суд.

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