В Коми средний размер взятки вырос до 350 тысяч рублей

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В Коми участились случаи взяток. Об этом сообщил Владимир Карпов, начальник правового управления по борьбе с коррупционной преступностью МВД по региону Владимир Карпов.

По его словам, если в 2022 году было девять фактов получения взяток, то за пять месяцев текущего года их уже девять. Рост составил 350%.

Также в это году уже зафиксировано 12 попыток дачи взяток. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был всего 13 случаев.

Карпов добавил, что средний размер взятки вырос с 316 тысяч рублей до 350 тысяч рублей. Размер самой большой взятки составил 1 миллион 250 тысяч рублей. Эту взятку должен был получить работник лесного хозяйства за «помощь» с предоставлением лесосек.

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