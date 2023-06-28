В Коми компания не дает работать профсоюзу

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Воркутинская спецпрокуратура помогает восстановить законность профсоюзной организации АО «Воркутауголь». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В АО «Воркутауголь» работает организация Независимого профсоюза транспортников структурного подразделения «Воркутинское транспортное предприятие». Однако компания отказалась предоставлять помещение для работы и выполнять другие законные требования.

Работодатель игнорировал неоднократные обращения профсоюза. Ничего не изменилось после представления прокуратуры с требованием устранить нарушения закона. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд. Предприятие обязали выполнить требования закона. Прокуратура контролирует исполнение этого решения.

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