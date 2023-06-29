Житель Коми задолжал ребенку более 200 тысяч рублей алиментов

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Ухтинский городской суд ограничил местного жителя в управлении транспортными средствами. Причиной стала задолженность по алиментов в размере более 200 тысяч рублей. Ответчик во время судебного заседания заявил, что не может быть ограничен в праве управления автомобилем, так как это его единственный источник дохода. Суд отвергнул довод, так как мужчина не мог подтвердить эту информацию.

Суд удовлетворил исковое заявление, решение обратили к немедленному исполнению. Оно вступило в законную силу.

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