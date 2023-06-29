Жителям Усинска перерасчитали плату за отопление

Фото: архив КП

В Усинске Госжилинспекция проверила правильность начисления платы за отопление за 2022 год. Причиной проверки стала 31 жалоба на высокие начисления от местных жителей. Нарушения нашли в 18 многоквартирных домах, которые обслуживает «Усинская тепловая компания»

Уточняется, что размер платы уменьшили в 12 многоквартирных домах, еще в шести после перерасчета плата составила большую сумму. В этих домах применяли неверные среднемесячные показатели.

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