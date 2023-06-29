В Сыктывкаре избитая своим парнем девушка оказалась на больничной койке

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре перед судом предстанет 33-летний житель Эжвинского района. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью местной жительницы, которая была избита.

По информации республиканской прокуратуры, в апреле этого года пара выпивала у себя дома. В какой-то момент молодые люди стали сильно ругаться, а затем мужчина стал жестоко избивать свою возлюбленную. Эжвинец наносил удары по голове и телу девушки. От побоев сыктывкарка упала и сильно ударилась головой об пол.

Сейчас эжвинца ожидает и суд. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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