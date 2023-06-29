ЕГЭ в резервные дни напишут более 550 жителей Коми

Фото: архив "КП"

В Коми закончился основной этап ЕГЭ и начинаются резервные дни для сдачи экзамена. Об этом напомнили в региональном Минобре.

В ведомстве рассказали, что ЕГЭ намерены написать более 550 жителей Коми. Среди них выпускники прошлых лет и ученики, которые не смогли сдать ЕГЭ в основной период по уважительным причинам.

Большинство экзаменов по школьным предметам уже прошло, сегодня, 29 июня, состоится ЕГЭ по физике и истории.

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