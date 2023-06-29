Десятки домов Ухты и Сыктывкара останутся без горячей воды

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре и Ухте грядут отключения горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Т Плюс». Коммунальные неудобства будут связаны с испытаниями гидравлических сетей. Они выполняются ежегодно.

Так, горячей воды не будет с 3 по 7 июля в десятках городских домов. Ухтинцев и сыктывкарцев просят проявить понимание.

Далее мы публикуем полный список адресов.

ул. 30 лет Октября 15, 17, 19, 19а (к1,2,3), 21а, 22, 22/12, 24;

ул. Бушуева 12, 27, 27б;

ул. Интернациональная 51, 53-58, 60, 62, 64, 66, 68, 70а, 72, 74/42, 76;

Комсомольская площадь 8/12;

пр. Космонавтов 1а, 9а, 13, 23а, 50;

ул. Куратова 2, 3, 4, 4а, 5 - 16, 19, 20,

пр. Ленина 24, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36, 37/1, 37/5, 38, 39/2, 40, 41, 45, 46-50 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79;

наб. Нефтяников 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7-23;

ул. Севастопольская 9а;

ул. Сенюкова 1, 7, 9, 11, 13а, 25/52,

пр. Строителей 2а, 4, 4а, 5б, 6, 11, 13, 17, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37;

ул. Юбилейная 24, 26.

В Сыктывкаре с 4 по 10 июля будет отсутствовать горячая вода по адресам:

ул. Водопьянова, 4, 4/1, 15;

ул. Восточная, 35, 35/1, 39;

ул. Громова, 45, 51, 58, 70;

ул. Интернациональная, 32;

ул. Клары Цеткин, 2, 7, 10, 50, 67;

ул. К. Маркса, 100, 102, 108, 111, 116, 117, 119, 129, 131, 145, 177, 183, 185, 191;

Октябрьский проспект, 127, 127/1, 127/2, 127/3, 129, 129/3, 129/4, 129/5;

ул. Осипенко, 12;

ул. Папанина, 1/1;

ул. Первомайская, 7, 9, 9/11, 20;

ул. Петрозаводская, 4, 10;

ул. Чкалова, 8;

ул. Энгельса, 134.

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