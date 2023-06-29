В Коми заставили работать поджигателя соседской бани

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Жителя Вуктыла приговорили к принудительным работам за повреждение путем поджога бани соседа. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел в феврале в вуктыльском поселке Усть-Соплекск. Мужчина зашел в баню соседа и поджег там веники. Из-за этого постройка выгорела. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело. Осужденный полностью признал свою вину. Суд приговорил мужчину к году принудительных работ. 10% его доходов будут удерживаться в доход государства.

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