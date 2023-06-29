В Сыктывдинском районе Коми водитель Chevrolet сбил насмерть лося

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В Сыктывдинском районе Коми произошло ДТП с участием лося. Животное, перебегавшее дорогу, погибло под колесами Chevrolet Lanos.
По сообщению республиканской Госавтоинспекции, авария была зафиксирована на 771 км трассы «Вятка». 41-летний мужчина за рулем авто врезался в лося и пострадал сам. У водителя авто диагностированы черепно-мозговая травма и множественные ссадины рук. С увечьям он был госпитализирован в больницу.
Известно, что в машине в этот момент была и 13-летняя девочка. Она получила множественные раны и ссадина левой кисти.
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