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НовостиПроисшествия29 июня 2023 9:19

В Коми 39-летний мужчина пытался зарезать знакомого и напал на фельдшера

Подробности рассказали в Следкоме региона
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Корткеросском районе 39-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство и нанесении побоев. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Коми.

По информации ведомства, ранее судимый сельчанин выпивал вместе с другом в одной из квартир Корткероса. В какой-то момент мужчины стали ссориться и один из них схватился за нож, которым ударил оппонента два раза в шею. Потом он вызвал скорую, которой сказал, что его знакомый упал на стекло.

Во время госпитализации потерпевшего пьяный мужчина избил фельдшера.

- Несмотря на преступное поведение фигуранта, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший, которому причинен тяжкий вред здоровью, остался жив, - добавили в СК.

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