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НовостиОбщество29 июня 2023 9:49

В Сыктывкаре из-за выпускного «Твои облака» автобусы изменят маршруты

Об этом рассказали в мэрии города
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре из-за празднования выпускного 1 июля поменяют свои маршруты автобусы. О корректировке движения общественного транспорта рассказали в городской мэрии.

Так, изменения коснутся семи маршрутов - №№1, 3, 12, 23, 25, 46, 126. Подробное расписание можно посмотреть здесь.

Напомним, республиканский выпускной «Твои облака» был перенесен на 1 июля. В этот день студентов поздравит Юлианна Караулова, она станет хедлайнером праздника.

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