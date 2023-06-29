В Сыктывкаре из-за выпускного «Твои облака» автобусы изменят маршруты

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре из-за празднования выпускного 1 июля поменяют свои маршруты автобусы. О корректировке движения общественного транспорта рассказали в городской мэрии.

Так, изменения коснутся семи маршрутов - №№1, 3, 12, 23, 25, 46, 126. Подробное расписание можно посмотреть здесь.

Напомним, республиканский выпускной «Твои облака» был перенесен на 1 июля. В этот день студентов поздравит Юлианна Караулова, она станет хедлайнером праздника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, кто выступит для выпускников вузов и ссузов Коми на фестивале «Твои облака» (подробности)