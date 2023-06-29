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В Коми двух грибников оштрафовали за отсутствие электронного пропуска в заказник «Белый». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минприроды.

«Белый» – единственная в регионе ООПТ, где действует пропускной режим. Дело в том, что единовременная допустимая рекреационная нагрузка не превышает 310 человек. Во время рейда в заказнике обнаружили двух грибников, у которых не было электронного пропуска. На них завели административные дела. Согласно законодательству, за такое нарушение грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

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