Житель Коми за рулем Honda Inspire сбил велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция Коми

В Ухте 36-летний велосипедист оказался под колесами Honda Inspire, за рулем которой был 22-летний молодой человек. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, авария была зафиксирована 1 км автодороги Ухта - Дальний. Водитель иномарки выехал на встречку и сбил велосипедиста. Пострадавший мужчина получил различные травмы.

- В результате ДТП 36-летний велосипедист получил перелом правой голени, ушибы голеностопного сустава и ссадины коленей, перелом лодыжки - под вопросом. Не госпитализирован, - уточнили в ГИБДД Коми.

В ведомстве добавили, что находившийся за рулем Honda мужчина получил водительское удостоверение в апреле 2023 года, за это время его семь раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Также молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

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