На юг Коми обрушатся опасные природные аномалии

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В Коми в ближайшее время ожидается сильное ухудшение погоды. Об этом предупреждает МЧС республики. По прогнозам региональных синоптиков, на юг Коми обрушатся природные аномалии: град, ливни и порывистый ветер.

По сообщению метеорологов, скорость воздушного потока будет достигать 20 м/с. Такой ветер может нанести значительный ущерб. Особенно опасная ситуация будет в Койгородском и Прилузском районах Коми.

Кроме того, 30 июня с 6 до 18 часов в большинстве южных районов ожидается дождь, местами сильный (15-49 мм), гроза.

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