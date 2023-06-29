Жительница Коми дважды ударила ножом сожителя и села на 4 года

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ижемском районе местную жительницу признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 28 апреля в деревне Ыргеншар. Женщина в своем доме выпивала с сожителем, и в какой-то момент между ними возник конфликт. Злоумышленница схватила нож и ударила мужчину в живот, а также в правое плечо. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

В 2022 году жительницу Коми уже дважды судили. Поводом для этого было причинение сожителю легкого вреда здоровью. Женщине назначали лишение свободы. Теперь ее приговорили к четырем годам колонии общего режима.

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Свою вину она признала (подробности)