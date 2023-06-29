Житель Коми незаконно вырубил 26 деревьев

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В Печоре местного жителя признали виновным в незаконной вырубке 26 деревьев в районе дачного массива. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В марте житель Печоры попросил экскаваторщика за деньги выкорчевать 26 берез и осин в лесу неподалеку от садово-огородного товарищества «Дорожник». При этом разрешительных документов у мужчины не было.

– Целью указанных действий являлся поиск металла для последующей сдачи в пункт приема металлолома, – пояснили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что сумма ущерба лесному фонду превысила 7 тысяч рублей. Фигурант заплатил эти деньги. Суд назначил ему 100 часов обязательных работ.

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