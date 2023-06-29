Сыктывкарка не смогла улететь из города и подала в суд на «Комиавиатранс»

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Жительница Сыктывкара не смогла улететь из города и подала в суд на «Комиавиатранс».

Сыктывкарка обратилась в кассу. Система указала, что свободных мест нет, однако «Комиавиатранс» согласовал продажу билета, и женщина оплатила его. Настал день вылета. На стойке регистрации сыктывкарке заявили, что билета в системе нет. Поэтому попасть на рейс жительнице Коми не удалось.

Женщина подала в суд. С АО «Комиавиатранс» взыскали 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, компанию оштрафовали на 7,5 тысячи рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, передает БНК.

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Ответчиком выступала управляющая компания (подробности)