Школу в Воркуте обязали оборудовать парковку для инвалидов

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Воркутинскую школу №40 обязали оборудовать парковку для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В надзорное ведомство обратился уполномоченный по правам ребенка в регионе. Омбудсмен сообщил, что школа нарушает законодательство о социальной защите инвалидов. Была проведена проверка. Оказалось, что около образовательного учреждения нет парковки для людей с ограниченными возможностями. Прокуратура обратилась в суд. Школу обязали устранить нарушение.

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