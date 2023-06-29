Названа средняя зарплата в Коми

Фото: Вера Зенина

В апреле 2023 года средняя зарплата в Коми составила 73,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Комистат.

За год зарплата выросла на 7,6%. Однако, по сравнению с мартом, в апреле жители Коми стали получать меньше. Тогда средний заработок составляла 73 659 рублей. Люди, занятые в сфере финансового страхования, в апреле получали 93 255 рублей. Средняя зарплата в сфере образования составляла 52 974 рублей. Работники отрасли по добыча полезных ископаемых получили 129 413 рублей, а энергетики – 87 746 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Половина работодателей Коми намерены поднять зарплаты своим сотрудникам

Чаще всего это работодатели из ИТ-отрасли (подробности)