Главе района Коми внесли представление из-за 10 незаконных свалок

Фото: архив КП
В Удорском районе на территории поселка Ыджыд-Яг обнаружили десять несанкционированных свалок. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.
По предоставленным данным, свалки обнаружили во время проверки. Все они находятся в сельском поселении Кослан.
Уточняется, что обязанность по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов ТКО возложена на администрацию Удорского района. В связи с этим главе муниципалитета внесли представление об устранении нарушений.
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