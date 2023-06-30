Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2023 4:45

Главе района Коми внесли представление из-за 10 незаконных свалок

Об том сообщили в прокуратуре республики
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Удорском районе на территории поселка Ыджыд-Яг обнаружили десять несанкционированных свалок. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, свалки обнаружили во время проверки. Все они находятся в сельском поселении Кослан.

Уточняется, что обязанность по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов ТКО возложена на администрацию Удорского района. В связи с этим главе муниципалитета внесли представление об устранении нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Коми дважды ударила ножом сожителя и села на 4 года (подробнее)