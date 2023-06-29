В Коми прокуратура пытается отсудить 3 млн рублей, принадлежавших покойникам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара принимает меры по обращению в доход государства 3 млн рублей, являющихся выморочным имуществом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку в одном из учреждений социального обслуживания. Оказалось, что на счетах находятся около 3 млн рублей. Эти деньги принадлежали умершим лицам, которые жили в учреждении. Однако за полгода никто это наследство не принял. Поэтому деньги являются выморочным имуществом. Прокурор направил в суд шесть исковых заявлений с требованием об обращении вышеупомянутой суммы в собственность государства.

– Иски находятся на рассмотрении, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Коми пытается отсудить у Минздрава 40 тысяч рублей (подробности)