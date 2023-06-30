В 2023 году в Коми завершили капремонт в 50 домах

Фото: архив КП

Минстрой Коми сообщил, что в 2023 году к настоящему моменту завершили капитальный ремонт в 50 многоквартирных домах. В настоящий момент Фонд капремонта заключил договора на выполнение работ на сумму 1,3 млрд рублей.

В ведомстве уточнили, что отремонтировано 25 крыш, один фундамент, установлено 26 лифтов и приведены в годность инженерные системы в 22 зданиях. До конца 2023 года планируется отремонтировать 300 домов за 1,5 млрд рублей.

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