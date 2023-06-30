В Коми местного жителя признали виновным в краже двух велосипедов

Фото: пресс-служба судов

В Княжпоготском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Емвы, который украл два велосипеда стоимостью 18,3 тыс. рублей и 8,7 тыс. рублей.

Мужчина на судебном заседании признал свою вину полностью. Суд отнес эти преступления к средней тяжести. Ранее фигурант уголовного дела не имел судимостей, также он частично возместил ущерб, выплатив 5 тыс. рублей.

Судья, приняв все это во внимание, назначил наказание в виде 350 часов обязательных работ. Также подсудимый должен выплатить материальный ущерб в размере 13,3 тыс. рублей.

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