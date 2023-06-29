В Коми чиновников обязали отремонтировать дорогу в селе

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Администрацию села Визинга Сысольского района обязали привести дорогу в соответствии с нормативными требованиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, дорога на улице Речной не отвечает требованиям государственных стандартов. Освещения там нет, и это нарушает права жителей. Прокуратура обратилась в суд. Местную администрацию обязали отремонтировать дорогу, а также сделать освещение.

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