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НовостиОбщество29 июня 2023 15:58

В Коми чиновников обязали отремонтировать дорогу в селе

Там также должно быть сделано освещение
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрацию села Визинга Сысольского района обязали привести дорогу в соответствии с нормативными требованиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, дорога на улице Речной не отвечает требованиям государственных стандартов. Освещения там нет, и это нарушает права жителей. Прокуратура обратилась в суд. Местную администрацию обязали отремонтировать дорогу, а также сделать освещение.

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