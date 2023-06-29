В Коми задержали пьяного водителя без прав, устроившего ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сосногорске задержали пьяного водителя без прав, устроившего ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

ВАЗ-21154 ехал по Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. В какой-то момент легковушка съехала в кювет. Очевидец обратился в полицию и сообщил, что водитель был пьян. На место прибыли правоохранители. К тому времени водитель скрылся с места происшествия. Однако правоохранителям удалось его задержать.

– Нарушитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, по результатам которого было установлено наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0,895 мг/л, – говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что в феврале водителя лишили прав за пьяную езду. На него завели уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до двух лишения свободы. Машину поместили на спецстоянку.

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