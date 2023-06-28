В Коми рассказали экспортерам все секреты участия в выставках и бизнес-миссиях

Фото: Центре «Мой Бизнес» Коми
В Сыктывкаре в Центре «Мой Бизнес» Коми сегодня прошёл мастер-класс «Экспология. Как эффективно участвовать в выставках и бизнес-миссиях».
Спикер Николай Карасев (директор АВК «ЭкспоЭффект») рассказал участникам об этапах разработки выставочной концепции, средствах привлечения посетителей к вашему стенду на выставке, правилах организации выставочного стенда, поделились фишками представления товара на стенде.
Экспортеры поделились успехами своего бизнеса.
Мастер-класс проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
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